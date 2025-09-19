Un consiglio blindato. Municipale all’ingresso per evitare "intrusioni"

È un palazzo Gambacorti blindato quello che ieri ha ospitato il consiglio comunale, con porte chiuse e polizia municipale a presidiare gli accessi. Una misura di sicurezza, "voluta dalla questura" si sussurra nei corridoi, conseguenza del clima che si respira in città dopo il blitz degli studenti pro-Pal che hanno interrotto una lezione universitaria del professor Rino Casella. Porte sbarrate e controlli rigidi su chi poteva entrare: tanto che, per errore, sono stati fermati anche alcuni dipendenti comunali. In aula, però, lo scontro politico è rimasto flebile: tra i banchi della minoranza mancavano diversi consiglieri, mentre la maggioranza, con la giunta al completo, si è compattata nel minuto di silenzio dedicato a Charlie Kirk, l’influencer Maga ucciso in Utah.

"Non si può essere ammazzati per aver espresso idee che non piacciono. Per la sinistra esiste solo la demonizzazione e la delegittimazione dell’avversario politico, fino a giustificare l’eliminazione" ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini.

Al minuto di silenzio non hanno partecipato i consiglieri Ciccio Auletta (Diritti in comune), Luigi Sofia (Sinistra Italiana) ed Enrico Bruni (Pd), che sono usciti dall’aula in segno di dissenso. Presenti invece Paolo Martinelli ed Emilia Lacroce (La città delle persone) rimasti in aula "solo perché consideriamo qualsiasi vita umana come inviolabile" e Maria Antonietta Scognamiglio (Pd). Il capogruppo dem Matteo Trapani ha lasciato l’aula poco prima, spiegando però che la decisione non era legata ai fatti in corso. "Non intendiamo in alcun modo prestarci alla strumentalizzazione che la destra sta facendo di questo omicidio" ha affermato Auletta. Sofia, in aula ha replicato a Nerini: "L’Italia non ha bisogno di eroi come Charlie Kirk, il cui terribile assassinio è stato strumentalizzato per lanciare una paradossale campagna d’odio contro le opposizioni".

In consiglio comunale è approdata anche la vicenda del blitz al Polo Piagge. Ma lo scontro si è acceso soprattutto fuori dagli scranni di Sala delle Baleari e dentro lo stesso centrodestra. "L’aggressione subita dal professore è un atto gravissimo – ha dichiarato il segretario provinciale di Forza Italia e candidato alle regionali, Lorenzo Paladini –. A preoccupare però sono anche le parole di Edoardo Ziello, che ancora una volta ha invocato i manganelli come risposta politica. Siamo ormai abituati a un linguaggio politico, da parte di sceriffi e generali, che evoca periodi storici bui".

Parole che hanno lasciato la Lega di Pisa "sconcertata". In una nota il Carroccio ha replicato: "Paladini ha scelto la strada della polemica interna alla coalizione, privilegiando calcoli di pura campagna elettorale". Dalla minoranza arriva anche la voce del consigliere dem Bruni, che sul blitz degli studenti ha preso le distanze dalla linea dei vertici toscani del partito: "È stata costruita una narrazione a senso unico, per demonizzare gli studenti". "Piena solidarietà" al professore aggredito è arrivata infine anche dall’Anpi provinciale e i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Pisa, in una nota congiunta hanno ribadito: "Episodi del genere vanno a minare la libertà di espressione e la democrazia".