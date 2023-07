Un comitato per promuovere interventi

Giorgio

Gentilini*

Utilizzando le sole opere tradizionali, poste in atto per difendere la costa erosa, non è possibile eliminare questo grave problema ambientale, che fa arretrare negli anni la linea costiera. Un fenomeno erosivo ben evidente sulla costa pisana. Ovvero, dopo aver speso tanti milioni di euro, investiti nel corso degli anni in queste tradizionali protezioni della costa erosa, occorrerà infine essere costretti ad abbandonare il litorale pisano: una costa erosa da un secolo e mezzo, che molte persone credevano invece protetta. Questo abbandono forzato della costa, avverrà a causa dell’approfondimento dei fondali litoranei, corrosi lentamente dalle correnti marine, che produrranno al trascorrere degli anni, il progressivo collasso in mare delle opere tradizionali, poste a difesa della costa erosa, perché le isobate di profondità si avvicinano lentamente alla costa. In particolare questo avverrà sulla costa pisana, in un futuro che dipende dall’opera della Natura, poiché qui è presente la cuspide deltizia dell’Arno. E’ solo una questione di tempo... Tutti questi tradizionali metodi utilizzati per difendere la costa erosa da decenni, non effettuano il ripascimento dei fondali litoranei. Senza ottenere il ripascimento dei fondali costieri l’erosione della costa si può rallentare ma non fermare: si espande sulla costa in modo continuo. Quindi, per fare maggior chiarezza sull’argomento trattato, ho nuovamente aggiornato questo studio che invito a leggere con la dovuta attenzione. Il link quindi è il medesimo: https:urlsand.esvalabs.com?u=https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2Frn62bf5i4rbgmgqhlhsgtw2o2by47g1f&e=8dd9b80c&h=3a6f86a0&f=y&p=n. Lo scopo che mi prefiggo è quello che si costituisca almeno un comitato civico tra gli abitanti del litorale pisano e le associazioni ambientali, che induca chi ha la responsabilità politica ad operare nel migliore dei modi per mettere in pratica le soluzioni opportune a sconfiggere l’erosione della costa pisana, ed infine a ripristinare l’espansione della spiaggia, negli anni futuri.

*Ingegnere