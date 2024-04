Un Centro di ascolto per il Litorale grazie a Circolo Il Fortino e Calp

Un ‘salvagente’ per la popolazione del litorale. E’ nato il Centro di Ascolto "per tutti coloro che hanno un problema che non riescono a risolvere da soli". Ad attivarlo (ogni venerdì dalle 10 alle 12 nei locali di via della Sirenetta a Marina) è stato il Circolo Il Fortino insieme ai servizi sociali che operano sul litorale e in particolare alla Calp-Croce Azzurra Litorale Pisano. Non assicura risposte e soluzioni a tutti i problemi ma mette a disposizione la forza delle rete e dei rapporti con i presidi sul territorio e una serie di figure professionalmente e umanamente competenti: "Il circolo non può essere solo il posto dello stare bene tra noi, non può essere egoista – queste la parole del presidente Fabiano Corsini – Da questa considerazione è nato il Centro di Ascolto e anche un altro importate progetto a cui stiamo lavorando, sempre rivolto alle fasce più deboli".

Qualche esempio? L’operatrice adeguatamente formata è a disposizione per fornire indicazioni su bonus e agevolazioni, abbattimento delle barriere architettoniche, servizi destinati alle persone anziane o ai malati di Alzheimer, i trasporti sociali e sanitari, i disagi giovanili, la violenza di genere, assistenza ai cittadini stranieri, il ‘semplice’ disbrigo di pratiche amministrative e molto altro. Per chiedere un appuntamento chiamare il numero 050 36195. Ed è attivo da qualche giorno anche il nuovo servizio gratuito ‘Farmaci a domicilio’, una iniziativa pensata per venire incontro alle esigenze dei soci della Croce Azzurra Litorale Pisano che si trovano in condizioni di impossibilità o grave difficoltà nel recarsi in farmacia. La consegna farmaci a domicilio è svolta in collaborazione con i Medici di Medicina Generale del litorale e le farmacie Benini di Marina, Caroti Ghelli di Tirrenia, Conticini a La Vettola ed è disponibile il giovedì dalle 12 alle 14.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12. È possibile attivare il servizio per tutti i farmaci prescritti su ricetta del sistema sanitario da parte del proprio medico di famiglia. "Il servizio è più di una semplice consegna – sottolinea la Calp - è un gesto di vicinanza che rafforza il senso di appartenenza e sostegno reciproco, e il risultato dell’impegno e della passione dei nostri volontari, che mettono il loro tempo e il loro cuore al servizio degli altri. Con questa iniziativa vogliamo continuare a dire ’ci siamo" a chi ha più bisogno. A chi, a causa di età avanzata, condizioni di salute, o altre difficoltà personali, trova ostacoli nel compiere gesti quotidiani, come l’acquisto dei farmaci necessari al proprio benessere". Per richiedere il servizio o per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 328 8341445 oppure scrivere a [email protected].

Francesca Bianchi