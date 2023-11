Un autobus per raggiungere la manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne

Pisa, 18 novembre 2023 – Il movimento transfemminista “Non Una di Meno Pisa” sta organizzando un autobus da Pisa per raggiungere la manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere. Il corteo si terrà a Roma sabato 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

“Contro la violenza patriarcale saremo marea, inarrestabile e furiosa”, spiega Non Una di Meno, “Rivendichiamo l'autodeterminazione dei nostri corpi, affinché non siano più un territorio di conquista del potere patriarcale e capitalista che ci opprime e vuole relegarci al ruolo di “contribuenti” silenziose e silenziosi del sistema”.

Per prenotare il proprio post (andata e ritorno) è possibile inviare un sms/whatsapp/telegram al numero 340.9885524 oppure scrivere una email a [email protected]. Dettagli su orario e luogo di partenza saranno comunicati appena possibile a chi si prenota.

Per tutti gli aggiornamenti sul viaggio e non solo, il movimento invita a seguire il canale Telegram. Il costo è di 20 euro e il pagamento può avvenire tramite Paypal o passando alle assemblee settimanali. Inoltre, Non Una di Meno da la possibilità di lasciare una quota per un “biglietto sospeso”. Giulia De Ieso