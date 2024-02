Un anticonformista che offre ancora spunti di riflessione

‘Scoprire’ Giacomo Matteotti, al di là della sua tragica morte. "L’immagine che noi tutti abbiamo del leader socialista – afferma Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana di Pisa – è inevitabilmente legata alla sua ultima battaglia contro il trionfo del totalitarismo fascista e il suo drammatico epilogo, che ha finito per nascondere nell’ombra il lungo percorso che stava dietro quella battaglia: il socialismo riformista e democratico, nato dall’esperienza concreta delle masse bracciantili nell’Italia giolittiana; l’impegno per la costruzione di un diritto penale che superasse le ristrettezze del positivismo giuridico e attento alla dimensione sociale; la riflessione teorica anticonformista fermamente ostile ai totalitarismi. Un Matteotti a tutto tondo, oltre l’immagine iconica del martire dell’antifascismo, di cui riscoprire complessità e profondità che offre ancora oggi spunti di riflessione. È l’obiettivo di tre incontri organizzati il 7, 13 e 27 marzo, in contemporanea alla mostra ‘Giacomo Matteotti – Ritratto per immagini’, al Museo della Grafica, da Università di Pisa, Comitato Nazionale per le celebrazioni e Domus Mazziniana".