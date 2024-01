Un anno con La Nazione Abbonamenti e super offerte

Essere sempre aggiornati sulle notizie dal mondo, sui grandi fatti nazionali e sulla cronaca locale. È l’opportunità offerta da La Nazione, che si appresta a celebrare i suoi 165 anni di vita (il primo numero venne stampato nel 1859) e che ogni giorno racconta fatti e protagonisti dei nostri territori, con una sempre più stretta integrazione tra carta stampata e informazione digitale attraverso i portali online della testata e canali social. Insomma, un solo giornale, tante modalità di leggerlo e altrettante offerte - tra carte e web - in grado di accontentare tutti i lettori attraverso super-sconti e possibilità di pagamenti rateali. La campagna abbonamenti 2024 presenta un ampio ventaglio di possibilità. Osserviamole da vicino. C’è l’offerta che permette di leggere il quotidiano cartaceo (ricevi a casa i coupon per ritirare la tua copia in edicola) a prezzo scontato e bloccato per un anno, aumentando il numero dei coupon da 320 a 360. Il costo è di 469 euro, una copia del giornale costa solo 1,3 euro con risparmio complessivo di 143 euro Durata dei coupon 390 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. Acquistabile utilizzando il tagliando pubblicato sul quotidiano in questi giorni (pagamento con bonifico bancario o conto corrente postale) o online su abbonamenti.lanazione.it pagamento con carta di credito o bonifico bancario).

Ma per la prima volta proponiamo anche un’offerta carta + digitale, per chi ama recarsi in edicola ma anche sfogliare il giornale da pc, tablet o smartphon della durata di sei mesi a 259 euro con un risparmio complessivo di 143 euro, e durata dei coupon 190 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. L’abbonamento digitale sarà attivato automaticamente entro 10 giorni dal pagamento e sarà associato all’indirizzo mail dell’acquirente che contestualmente riceverà maail con le indicazioni per iniziare subito la lettura. Acquistabile solo online su abbonamenti.lanazione.it (pagamento con carta di credito) L’offerta dura fino al 31 gennaio. La modalità coupon è ormai conosciuta dai nostri lettori, ma vale la pena ricordare come funziona: una volta acquistati i coupon, questi arrivano all’indirizzo indicato e sarà sufficiente scambiarli in edicola, qualunque edicola, con una copia de La Nazione. E sono validi anche se ci si sposta per vacanza o lavoro, l’importante è che si tratti di una zona raggiunta dalla nostra diffusione. Per informazioni: mail [email protected] oppure telefono 051 6006206 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.