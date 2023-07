"Un alibi per due" alla biblioteca di Cascina

Pisa, 5 luglio 2023 - Sarà il bel giardino della Biblioteca di Cascina, grazie al Patrocinio garantito dall’amministrazione comunale attraverso l’assessora Bice Del Giudice, a ospitare giovedì 6 luglio l’ultima tappa del tour primaverile-estivo di eventi legato all’uscita dell’ultimo libro dell’avvocato-scrittore pisano Fabrizio Bartelloni: “Alibi – zibaldone di fughe, scuse e autoassoluzioni” (MdS, 2023) Non si tratterà tuttavia, in questo caso, di una normale presentazione, ma di un vero e proprio spettacolo per musica e parole con cui l’autore da una parte e il cantautore Francesco Bottai (ex I gatti Mézzi) dall’altra indagheranno sulla dialettica tra musica e narrativa. In che modo la prima ispira la seconda? Ci sono punti di contatto tra la scrittura breve di un racconto e quella di una canzone o si tratta di due territori separati? Intorno a queste domande si svilupperà una sorta di ‘duello’, arbitrato da Irene Salvini, con cui i due s’avventureranno a raccontare, suonare e cantare, con tutta la serietà di cui è capace l’ironia, segreti, misfatti e retroscena dell’incontro tra due mondi. “Esatto – conferma Bartelloni -, il nostro “Un alibi per due” oltrepassa la formula delle ordinarie presentazioni per trasformarla in un evento in cui la parola scritta e la musica si annusano, si riconoscono e si confondono attraverso le analogie e le divergenze che caratterizzano i reciproci percorsi creativi. Ci soffermeremo così sulle contaminazioni tra prosa e canzone, sui legami, a volte chiari e manifesti, altre più sotterranei e nascosti, che legano narrativa e musica”. Legami resi evidenti, nell’opera di Bartelloni, già dai titoli dei racconti che compongono l’antologia, tutti corrispondenti a titoli o versi di canzoni di celebri cantautori italiani, ma anche dalle sei ballate che si susseguono nella parte centrale del volume e che fanno da canale di passaggio tra una prima parte più divertita ed estro-versa e una seconda più riflessiva e intimista. “Alcune di quelle ballate – racconta Bottai – Fabrizio le ha scritte nello stesso periodo in cui io stavo componendo il mio ultimo album (“Ora ci penso”, Labella, 2022) e in qualche modo ci siamo vicendevolmente cibati delle conversazioni, dei confronti e dei consigli scambiati allora. Non a caso, da una di queste liriche, Tristi etilisti, ho preso spunto per scrivere un pezzo che si chiama Calici piangenti: non una fedele trasposizione, ma una mia rielaborazione in forma musicata, quasi a sottolineare le ravvicinate distanze che ci sono tra queste due arti maggiori”. L’occasione di esplorare i territori in cui musica e parole si incontrano, si confrontano e si mescolano, è fissata per giovedì 6 luglio alle 21:30 nel giardino della Biblioteca Comunale di Cascina (via C. Comaschi n. 67 – Ingresso libero) M.B.