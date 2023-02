Un albero di melograno per non dimenticare

Là dove fu seminato il germe dell’odio, ora cresce un albero di melograno. Simbolo di giustizia e fratellanza. Nonostante la sua veneranda età, 95 anni, Vera Vigevani Jarach (ebrea italiana emigrata in Argentina per scampare alla Shoah) ha voluto esserci. Del resto è una partigiana della memoria e si accende ancora come una fiamma ardente quando si tratta di consegnare il testimone alle nuove generazioni. Ha affrontato un viaggio estenuante volando dall’Argentina all’Italia per ripercorrere le orme della storia a ritroso fino al Parco di San Rossore, laddove Vittorio Emanuele III firmò le Leggi Razziali nel 1938,e per piantare un albero in memoria di suo nonno materno Ettore Felice Camerino, il quale perse la vita tragicamente ad Auschwitz. Persecuzione, dolore, violenza, ma anche forza e coraggio. E’ questa la storia di una donna che non si è mai data per vinta: da Milano fuggì con la sua famiglia per ricostruire una nuova vita in Argentina, proseguì gli studi, diventò giornalista, si sposò. 1976, golpe in Argentina di Jorge Rafael Videla e salita del regime fascista. Sua figlia Franca scomparve.

Vera diventò una delle protagoniste delle madri di Plaza de Mayo, non smettendo mai di chiedere giustizia e verità per tutte le vittime del regime. I segni del tempo le solcano le mani, le avvicina al petto dove ha una spilla con il volto di una ragazza sorridente.

E’ Franca. Per l’occasione sono state consegnate le lettere dei Comuni e delle Istituzioni della Toscana che sostengono la candidatura del Museo argentino ex-Esma (che fu centro di detenzione e tortura) a patrimonio Unesco. "Abbiamo il dovere di prendere coscienza dei sintomi del fascismo che c’è ancora e può crescere – dice Vera –. Dobbiamo restare uniti, non avere paura, ma agire". La testimone ha incontrato la Consulta Provinciale degli studenti di Pisa e i rappresentanti degli istituti superiori. Erano presenti tra gli altri il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, il presidente del Parco Lorenzo Bani, il presidente dell’Anpi di Pisa Bruno Possenti, il presidente della Comunità ebraica di Pisa, Maurizio Gabbrielli, il capogruppo Pd Pisa, Matteo Trapani e i rappresentanti dell’associazione 24marzo. "La presenza di Vera Vigevani dà il senso di chi ha combattuto per la nostra libertà, di chi è riuscito a consegnare un messaggio di speranza, riscatto e giustizia – dichiara Mazzeo –. Stiamo vivendo un tempo in cui i testimoni del nazifascismo stanno scomparendo e allora tocca alle istituzioni essere amplificatori di memoria per fare in modo che la Toscana resti sempre dalla parte giusta della storia".

Ilaria Vallerini