Un abbraccio moltiplicato per 5mila "I nostri piloti, figli delle stelle"

di Enrico Mattia Del Punta

"Figli delle stelle" di Alan Sorrenti risuona dagli altoparlanti della 46esima brigata aerea di Pisa, in occasione dell’Open day organizzato per festeggiare il centenario della Aeronautica militare italiana. "I piloti se ci pensate, sono figli di quegli astri a cui il loro sguardo è sempre rivolto" spiega la voce narrante che ha accompagnato la giornata per celebrare quelle donne e quegli uomini figli di "mamma aereonautica", come i militari la definiscono in gergo. La festa della forza armata, cominciata ieri mattina alle 10 con l’alzabandiera solenne, ha visto partecipare circa 4700 pisani, con lunghe file per entrare, tra cui almeno un migliaio di bambini accompagnati dagli insegnanti e provenienti dalle varie scuole dell’aerea pisana. "Ci ha colpito positivamente la fila delle persone che aspettavano il loro turno per entrare – ha detto il comandante della 46° brigata aerea, Giuseppe Addesa - un elemento positivo che ci dà uno stimolo in più per i futuri e successivi cento anni della forza armata. Il nostro impegno nel mondo è volto ad esportare il sistema Italia, con la nostra cultura e le nostre passioni. Lo facciamo quotidianamente, con le nostre attività, dal trasporto personale, al trasporto sanitario fino all’evacuazione di popolazioni in pericolo, come avvenuto con il ponte aereo da Kabul".

La festa, cominciata ufficialmente lunedì sera, con l’illuminazione dei colori della bandiera italiana della Torre di Pisa è andata avanti per tutta la giornata di ieri, con il momento clou alle 12.30 quando, dopo aver assistito al maxi-sorvolo a Roma mentre dei paracadutisti si sono lanciati con la bandiera dell’Italia.

"La città ha la fortuna di avere un importantissimo presidio, per quanto riguarda anche la sicurezza dei civili – ha detto il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, presente alle celebrazioni -. Se un cittadino ha problemi di salute gravissimi, viene trasportato urgentemente dalla brigata aerea perche gli si salvi la vita".

Presente anche il sindaco di Pisa, Michele Conti che insieme alle altre autorità ha inaugurato la mostra di fotografie storiche a cura di Paolo Farina: "Un grande orgoglio per un grande legame con la 46° brigata, ormai da oltre 80 anni presente a Pisa – ha commentato il sindaco -. In tanti sono rimasti a Pisa e vivono la nostra città, siamo arrivati alla quarta generazione. Ogni volta che vediamo in volo i loro aerei, sappiamo che si stanno dirigendo ad aiutare qualcuno in difficoltà". Tra le tante scolaresche presenti anche la sezione "Canguri" della scuola Paritaria Santa Teresa Cif di Cascina che ha colpito i molti, con una speciale coreografia per quello che è stato definito "un giorno indimenticabile". I piccoli studenti, infatti, hanno voluto celebrare in modo speciale formando la 46esima "Brigatina" aerea costruendo delle ali aeree che hanno indossato in spalla simulando gli aerei militari, con tanto di bandiera italiana e stemma.