Ultimo appuntamento a Palazzo Blu

Ultimo appuntamento oggi alle 21, nell’auditorium di Palazzo Blu, per il Festival Nessiah 2023, 27esima edizione intitolata "Siamo tutti un miracolo". E sarà un gran finale con il concerto operistico ispirato ai temi biblici di “Sansone e Dalila” a cura della compagnia FuoriOpera. "Samson et Dalila” è un’opera lirica in tre atti di Camille Saint-Saëns ispirata al noto episodio biblico di Sansone e Dalila. Questo soggetto biblico e le scelte drammaturgiche e formali di Saint-Saëns posizionano Samson et Dalila a metà strada tra l’opera e l’oratorio. Ecco allora spiegata, data la sua struttura formale sia del testo che della musica, la scelta di inserire un narratore che raccontasse in modo chiaro e netto la vicenda biblica, quasi a richiamare l’historicus dei primi oratori, e la scelta dei soli tre personaggi, senza il coro per rafforzarne la presenza, a incarnare i sentimenti di una vicenda umana, ben rappresentata dalla debolezza di Sansone che cede al peccato della lussuria mettendo a repentaglio il popolo ebraico. In scena: Flavio D’Ambra (Sanson, tenore), Serena Pulpito (Dalila, mezzosoprano), Giorgio Valerio (Le grand Prêtre, baritono), Fabio Midolo (narratore). Pianoforte e concertazione: M° Andrea Gottfried. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info www.festivalnessiah.it