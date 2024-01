Ubriaco a casa del suocero, poi prende a pugni i poliziotti e devasta la volante

Pisa, 18 dicembre 2024 – E’ andato a casa del suocero in evidente stato di alterazione e poi, dopo aver creato scompiglio, ha anche aggredito a calci e pugni i poliziotti devastando la volante. Per questo un 50enne italiano è stato arrestato con l'accusa di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento ai beni dello Stato.

L’uomo è stato anche sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla famiglia della sua partner. Uno degli agenti aggrediti dal cinquantenne è stato colpito con un calcio nello stomaco e curato al pronto soccorso. Le violenze sono proseguite anche dentro la Volante con il danneggiamento del deflettore e di uno specchietto nel tragitto verso la questura.