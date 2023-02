Ubriaco al volante dà false genralità

Arrestato un uomo e denunciato un altro. I carabinieri della Compagnia di Pisa, hanno arrestato una persona, per false attestazioni sulla propria identità personale. Nell’hinterland, i militari hanno proceduto al

controllo del conducente di un’auto, che declinava false generalità, fornendo quelle di un parente.

Inoltre, la persona, già sottoposta ad altra misura di prevenzione

emessa da autorità di pubblica sicurezza, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria anche per guida in stato di ebbrezza, poiché aveva un tasso di alcol pari a 1,2 gl, e per guida senza patente.