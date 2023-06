Tutto l’orgoglio del sindaco Conti "Fieri di questo corteo e dei costumi"

di Michele Bufalino

Palazzo Pretorio troneggia nuovamente in tutto il suo splendore ad occupare la tribuna che ospita il corteo dei giudici, l’anno scorso eccezionalmente posto a Tramontana. Tra vessilli e bandiere il Gioco del Ponte esce dal suo anno zero post-Covid e torna alla normalità, con una edizione senza intoppi. "Siamo fieri di questo corteo completamente rinnovato, a dimostrazione del fatto che in questi anni abbiamo fatto un lavoro capillare, tra costumi, targoni e materiale tecnico - dichiara il sindaco Michele Conti -. Pensiamo che il Gioco sia uno degli aspetti più importanti del Giugno Pisano. Abbiamo piacere di vedere che questa tradizione si stia aprendo all’esterno, con una grande partecipazione anche da parte dei turisti. Lavoreremo nei prossimi mesi - conclude il sindaco -, per mettere a punto il museo dedicato al Gioco". Molto soddisfatto del lavoro svolto l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini: "Quest’anno finalmente possiamo sfoggiare i risultati di questo lavoro, frutto di importanti investimenti, rodando una macchina che, per la precedente edizione, era forse ancora un po’ arrugginita. Abbiamo migliorato tante cose, rispondendo ai feedback e alle critiche, risolvendole e definendole una per una per tempo".

Il Gioco del Ponte è anche cultura e passione. Il lavoro della parte boreale e australe si è concentrato per tutto l’arco dell’anno: "Siamo orgogliosi dell’attività svolta dalle parti nei quartieri e nelle scuole con la partecipazione di tutte le magistrature - prosegue Bedini -. L’attività nei quartieri a livello sociale è uno degli obiettivi fondanti per far crescere l’interesse del Gioco con una specifica squadra all’interno delle magistrature stesse. E’ questa l’unica strada per far appassionare nuovamente i pisani al gioco". Infine un tema fondamentale, quello del turismo e delle sponsorizzazioni, più che raddoppiate rispetto al periodo pre-Covid: "Abbiamo assegnato 100 biglietti ai tour operator, stato un punto di inizio fondamentale per un turismo settoriale e per innescare le sponsorizzazioni - conclude Bedini -. Quest’anno siamo passati infatti da 40 mila euro a 110 mila euro di introiti".