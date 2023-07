Tutto esaurito negli oltre mille B&B "No alle licenze per gli affitti brevi"

di Enrico Mattia Del Punta

Italia terra di santi, poeti e navigatori, ma anche turisti. Il dibattito sugli affitti brevi e b&b nelle città d’arte continua dopo l’intervento del sindaco Michele Conti sullo stato delle case vacanze sempre più numerose in città, e che avalla la richiesta fatta da Anci di contingentare le nuove aperture. A rispondere al primo cittadino è il direttore provinciale di Confcommercio, Federico Pieragnoli che dichiara la propria contrarietà alla proposta di inserire delle licenze limitate. "Siamo in piena stagione estiva, Pisa, la Toscana e l’Italia vivono per buona parte di turismo, e il tema dominante adesso diventa quello di contingentare la ricettività delle strutture di accoglienza? – si chiede il direttore provinciale dell’associazione che rappresenta le imprese del commercio, del turismo e dei servizi -. C’è qualcosa che non torna, e comunque non siamo d’accordo perché intervenire a gamba tesa su questo settore trainante dell’economia è un grave errore. Il sindaco di Firenze Nardella ha sbagliato, mi auguro e voglio sperare che lo stesso errore non venga ripetuto in altre città e non sia d’esempio per altri sindaci, proprio a partire dal sindaco Conti" aggiunge Pieragnoli. A Pisa, i dati parlano di un mercato in crescita con numeri che stanno ritornando velocemente a quelli del pre-pandemia, inoltre secondo l’analisi fatta dall’Unione inquilini di Pisa, rispetto al 2019 il ricavo medio mensile è aumentato del 53%. È proprio ricordando il duro stop del periodo covid che Pieragnoli contesta la linea dei sindaci: "Ce lo ricordiamo tutti il disastro delle nostre città completamente deserte, lo sgomento di imprenditori e lavoratori. È paradossale che a nemmeno un anno dalla ripresa, si sventoli adesso la bandiera dello stop alle autorizzazioni".

L’alta presenza di viaggiatori ha fatto sì che il tasso di occupazione (ovvero la percentuale stimata di giorni in cui la struttura sarà prenotata nel corso del prossimo anno) sia passato dal 67% all’82% negli ultimi 4 anni. Nella giornata di ieri, il sito Airdna, fornitore di dati e analisi per il settore degli affitti a breve termine, indicava 1057 b&b attivi in città, con un tasso di occupazione nel mese di giugno del 94%. Il tutto per un business che frutta un ricavo mensile medio di 1743 euro. Secondo Pieragnoli, però non regge nemmeno la giustificazione data dall’emergenza spopolamento: "L’esodo dai centri storici è un tema delicato che non si risolve con provvedimenti spot che non riporteranno i residenti in centro - ha commentato il direttore di Confcommercio -. Siamo disponibili a metterci intorno ad un tavolo, ma il nostro è un forte no a blocchi e contingentamenti".