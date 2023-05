Tutti in piedi e applausi per Barbara Capovani

Un lungo applauso in ricordo della psichiatra Barbara Capovani ha interrotto per qualche minuto il confronto politico alle Officine Garibaldi. Il dialogo tra i sei candidati sindaco poi si è concentrato sulle modalità di reperimento delle risorse da investire sulla sanità pubblica e sul sociale e sulle possibili azioni da mettere in campo per incrementare la sicurezza degli operatori sanitari sul posto di lavoro. Ciccio Auletta, punta sul "potenziamento delle case di comunità e degli ambulatori di prossimità per una sanità più presente e vicina ai bisogni dei cittadini". "E’ necessaria una co-progettazione e co-programmazione con il terzo settore su progetti di qualità e non al ribasso", evidenzia Alexandre Dei. "L’amministrazione comunale in questi cinque anni - spiega il sindaco Conti - ha affrontato il periodo della pandemia e il post-Covid grazie al reperimento di 5 milioni e 300 mila euro per i bonus a supporto delle famiglie e continuerà su questa linea". Paolo Martinelli propone "di investire su un progetto che sposi l’aspetto sociale e sanitario, come nel caso delle case della comunità, con l’obiettivo della presa in carico delle persone più fragili". "I tagli alla sanità, la carenza di operatori in deficit rispetto al numero dei quadri amministrativi in crescita sono tutti problemi da risolvere", commenta Rita Mariotti. "Sono competenze prettamente nazionali e regionali di sicuro potrebbe essere di aiuto un colloquio diretto tra le istituzioni a più livelli per migliorare il sistema sanitario che è al collasso", sottolinea Edoardo Polacco.

I.V.