Tutti i dati Segni positivi Ecco il report

Dopo gli anni bui del Covid vola l’export della provincia di Pisa (+22% negli ultimi 9 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 e il dato è ancor più considerevole se contestualizzato nei dati della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest: +14% complessivo +20% per la provincia di Lucca e -8,4% per quella di Massa. L’analisi dei dati arriva dal presidente degli industriali Andrea Madonna: "Registriamo la crescita delle due ruote (+19%), di pelli e cuoio (+17%), della farmaceutica (+102%) e della chimica gomma-plastica (+66%). Tutti settori storici e che caratterizzano l’industria pisana". Le performance positive investono anche altre voci importanti per l’economia: occupazione e innovazione. L’industria pisana fa meglio di altre realtà della Toscana costiera. Nel 2022 nella Toscana nord occidentale si registrano 81mila assunzioni, di queste 32.600 sono in provincia di Pisa che, nel rapporto tasso di occupazionedisoccupazione supera la media regionale e, appunto, della toscana costiera. Risultati lusinghieri nell’edilizia, settore rilanciato dagli effetti del Superbonus 110%. "Al netto dei correttivi, necessari per le ragioni che il Governo ha ben spiegato – commenta Madonna - non possiamo non prendere atto e riflettere sul dato della Cassa Edile di Pisa che da 38 milioni e mezzo di monte salari dei dipendenti che lavorano nel settore del 2019 è arrivata, nell’ultimo anno, a oltre 58 milioni di euro. Gli effetti di tutto questo si vedono nell’indotto sociale ed economico".