Tutti gli addii al Cavaliere "Grazie del tuo esempio"

"Pur sapendo del suo grave stato di salute, non eravamo preparati alla sua perdita", dice Manuela Del Grande, da poche settimane sindaco di Santa Maria a Monte, unico primo cittadino di Forza Italia e di centrodestra del Comprensorio del Cuoio, terra da sempre di vendemmia della sinistra. "Uomo di grande spessore culturale, politico, imprenditoriale, molto generoso e sensibile – sottolinea Del Grande –. Una figura carismatica. Come sindaco di Forza Italia , esprimo tutto il mio dolore ed al tempo stesso gratitudine per ciò che ci ha dato ed insegnato. Grazie presidente per esserci stato: te ne sei andato, ma le tue idee resteranno e le porteremo sempre nel cuore".

Tra gli "azzurri" Comprensorio a ricordare Silvio Berlusconi c’è Carlo Corsi, già vicepresidente del consiglio comunale di San MIniato, e attualmente, coordinatore comunale di Forza Italia e vice coordinatore provinciale: "Se ne è andato il nostro presidente – scrive Corsi che incontrò personalmente Berlusconi nel 2007 - , leader indiscusso fin dalla fondazione di Forza Italia, nel lontano 1994. Grande capitano d’ industria, grande manager dello sport, ma soprattutto grande uomo politico e statista. Addio presidente. Ma lo ricordano, anche i sindaci avversari. Simone Giglioli: "Non si può dire che non sia stato un protagonista del nostro tempo. Silvio Berlusconi è stato senz’altro il personaggio più importante della politica italiana degli ultimi trent’anni – spiega il primo cittadino di San MIniato – . Un personaggio divisivo, odiato e amato con rabbia ed entusiasmo. Di lui si ricorderanno le tante ombre che ha portato nelle nostre istituzioni, ma non si potranno nemmeno dimenticare le luci che ha acceso nel mondo dello spettacolo televisivo negli anni ‘80 ma anche in alcune azioni della sua politica estera nei primi anni 2000. Poi, non c’è dubbio, che per la nostra generazione, la morte di Berlusconi segna anche la fine della nostra giovinezza e va riconosciuto che, nel bene o nel male, non è da tutti dare il proprio nome a un’epoca".

Giulia Deidda: "È stato un punto di riferimento per il nostro Paese, nel bene e nel male. Per molti anni la politica, la società, il mondo delle imprese, dello sport e delle Istituzioni sono stati segnati dalla sua presenza – dice il sindaco di Santa Croce –. Ha subìto ingiustizie, ma ne ha generate, da posizioni di potere. È stata la più grande contraddizione italiana dal dopoguerra a oggi. Ha profondamente modificato l’immaginario delle generazioni a lui contemporanee. Continuerà a farlo per sempre. Nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni faremo i conti con quello che ci ha lasciato, soprattutto nel nostro modo di agire e di pensare".

Carlo Baroni