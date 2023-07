Turista straniera morsa al volto da un cane dei nucleo cinofili

P

Una turista straniera di 35 anni morsa al volto da un cane del Centro carabinieri cinofili di San Rossore mentre sabato sera era al concerto di Baustelle al Pistoia Blues Festival, nella piazza del Duomo. La donna è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale pistoiese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Pistoia, la donna si sarebbe avvicinata al cane - impegnato con il conduttore nei servizi di cotrollo all’ingresso dell’area concerti – con l’intento di accarezzarlo. Ma l’animale, che in quel momento stava ‘lavorando’ (non è mai consigliabile avvicinarsi ai cani di servizio quando stanno operando con ilconduttore) ed ha reagito azzannando la donna al volto. La 35enne è stata subito soccorsa dal personale dell’Arma e accompagnata al pronto soccorso dove è stata medicata e poi dimessa. I carabinieri hanno fornito tutti i dati dell’unità cinofila e del militare conduttore alla turista ferita per eventuali azioni a tutela delle parti.

"Il nostro cane Jako, un pastore belga malinois di 9 anni – ha spiegato il comandante del nucleo San Rossore, luogotenente Angelo José Scanzano – cresciuto in famiglia con tre bambini durante la preparazione per addestrarlo, è di una dolcezza unica. Spesso lo portiamo anche nelle scuole per i progetti per la legalità e mai si è rigirato contro un bambino. Sicuramente è stato un approccio errato da parte della donna e il cane, probabilmente, si è spaventato e si è difeso"