Turista precipita dalle spallette Ora è ricoverata in Rianimazione

All’una e 20, l’ennesima caduta. Nel punto - sul lungarno Pacinotti, vicino al Ponte di Mezzo - dove in molti precipitano e dove dalle spallette fino al camminamento di cemento ci sono oltre 6 metri di altezza. Una botta violenta, ora la 33enne che abita in Scozia, è ricoverata in Rianimazione con un forte trauma cranico, dopo essere stata operata in ortopedia. Era in città con un’amica, arrivata il 7 pomeriggio. La sera le due donne hanno partecipato al concerto in piazza dei Cavalieri, poi si sono trattenute in centro per fare due passi. "Aveva bevuto", ha raccontato l’amica. Sulle spallette avrebbe perso l’equilibrio. Chissà se magari per scattarsi una foto, anche se questa informazione non risulta al momento. "C’era molto sangue", riferisce uno dei testimoni.

I soccorsi sono arrivati subito, non solo l’ambulanza della Misericordia con il medico che ha constatato che effettivamente la 33enne aveva assunto alcol, ma anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari per il recupero. Quindi è stata portata al Dipartimento di emergenza e accettazione di Cisanello in codice rosso. Era incosciente, quando è stata raggiunta e immobilizzata. Sconosciuta, dunque, la sua versione. In mattinata è stata operata a Ortopedia, tra la preoccupazione dell’amica. Il consolato si è messo in contatto con la famiglia. I genitori, avvisati dell’incidente, arriveranno in città domenica. E saranno accolti dall’amministrazione comunale. Le indagini sono della polizia di Stato.

La giovane, così come chiunque disattenda le regole contenute nell’ordinanza in vigore che vieta di "sdraiarsi o camminare sulle spallette dell’Arno o scendere sulle pigne dei ponti; scendere, camminare e sostare sui camminamenti sospesi sottostanti le spallette", rischia la multa. Una sanzione - l’importo è cresciuto con l’avvento della giunta leghista - di 200 euro: prima, con l’ordinanza emanata nel 2010 dopo due morti, erano 100. Ogni sera servirebbe però una squadra della municipale dedicata per sanzionare chi sgarra. Gli ultimi caduti - la dinamica è ancora da stabilire - sono stati due giovani di origine tunisina a fine luglio. Forse uno si è buttato per sfuggire ai suoi aggressori.

Antonia Casini