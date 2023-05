Turismo sostenibile nel verde

Il 2 dicembre 2022 l’Ente Parco ha ricevuto a Bruxelles la CETS CETS sta per "Carta europea del turismo sostenibile". È un prestigioso riconoscimento che il 2 dicembre 2022 il Parco ha ritirato a Bruxelles grazie al lavoro svolto negli ultimi anni di salvaguardia della natura, di fruizione collettiva e di educazione ambientale. "Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – ha sottolineato il presidente Bani durante il suo incontro con gli studenti – perché il turismo sostenibile è il futuro ed è in questa direzione che bisogna lavorare".

Ma come fare per rendere il parco più fruibile nel rispetto dell’ambiente? Le strategie sono molte. Promuovere la conoscenza e il sostegno alle aree protette; sviluppare un turismo che rispetti il territorio cosicché nel tempo le risorse naturali, culturali e sociali siano utilizzate senza provocare danni; incentivare i prodotti locali; potenziare il trasporto pubblico e la costruzione di piste ciclabili in modo che tutti possano davvero partecipare alla vita del Parco senza danneggiare l’ambiente, valorizzando il territorio di cui questa riserva fa parte.