Pisa piace ai turisti cinesi: oltre 8mila in quattro mesi. In aumento le presenze

Pisa, 18 maggio 2024 – Il turismo cinese a Pisa in pochi mesi è letteralmente esploso. Lo dicono i numeri: nei primi 4 mesi dell’anno infatti i turisti cinesi, che hanno visitato la città, sono stati 8.730 e le presenze 11.969. Nel 2023 furono 17062 (pari a 26142 soggiorni).

Insomma nel primo quadrimestre si è già quasi raggiunto il 50% di arrivi che testimonia un trend in vertiginosa ascesa, destinato ad aumentare proprio nei mesi estivi. Dopo il periodo nerissimo del Covid, dunque, uno dei segmenti di mercato principali del turismo, quello più in generale degli ospiti asiatici e, in particolare, cinesi, è tornato a farsi vedere sulle nostre strade.

In gergo li chiamano turisti "altamente spendenti", capaci di assicurare una qualità della spesa piuttosto significativa e con soggiorni prolungati sul territorio. Ecco perché la presenza di Pisa alla Guangzhou Tourism Expo, la fiera dedicata agli operatori turistici cinesi che si conclude oggi è strategica. Guangzhou è una citta portuale di straordinaria rilevanza commerciale e una metropoli da quasi 15 milioni di abitanti.

Anche ieri la città è stata protagonista di focus e seminari rivolti agli operatori del settore per presentare le bellezze artistiche, storiche, paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio con l’obiettivo di realizzare pacchetti turistici ad hoc per ogni palato. Del resto, stando ai numeri che arrivano dagli uffici comunali, sono in crescita tendenziale anche i numeri dei cinesi che si rivolgono agli info point turistici cittadini. Per quanto riguarda i 3 uffici informazioni del Comune i dati delle presenze di cinesi parlano di 2237 accessi nei 12 mesi del 2023, mentre tra il 10 gennaio e il 15 maggio di quest’anno si contano già 535 visite, con un trend in crescita che dimostra l’interesse di questi turisti per i luoghi da visitare una volta raggiunta la destinazione turistica.

Numeri che fanno guardare con ottimismo al futuro, anche in virtù dei risultati da record già registrati l’anno scorso con il superamento delle 2 milioni di presenze turistiche sul territorio comunale di Pisa (2.035.034, dato più alto di sempre con un +13% rispetto all’anno precedente). A fare da locomotiva lo scorso anno è stato proprio il turismo straniero e ora che si rivedono anche i cinesi le prospettive possono essere davvero molto buone.

Le somme si tireranno nei prossimi mesi e Pisa vuole recitare il ruolo di protagonista su tutti i tavoli possibili: presenziando, tramite le scelte dell’amministrazione, e stimolando tutti a innalzare la qualità dell’accoglienza. Per questo nei Qrcode della cartellonistica turistica cittadina sarà possibile, inquadrandoli, trovare informazioni sui luoghi di interesse anche in lingua cinese.