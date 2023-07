Turismo nella morsa dei costi

Un’estate in crescita per le imprese della filiera turistica, mentre aumentano prezzi e costi. Lo conferma l’ultima indagine condotta da Format Research per Confcommercio. A registrare le performance migliori il commercio al dettaglio alimentare e il turismo (strutture ricettive e pubblici esercizi), mentre restano le criticità sul fronte dei prezzi. "Quelli praticati dai fornitori restano stabili – dice il presidente di Confcommercio Stefano Maestri Accesi – anche se resta da assorbire l’impatto durissimo registrato a fine 2022, ma a costare di più è specialmente il credito. Le imprese stanno provando con enorme sforzo a uscire dal periodo nero della pandemia e l’iniezione di fiducia che sta arrivando dal turismo ci fa ben sperare".