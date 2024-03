Turismo "Manca la visione d’area e la regolamentazione dei b&b"

"La crescita delle presenze turistiche non può che essere accolta positivamente, ma incoraggia a approfondire la discussione già avviata in questi giorni in città. Il tema centralei torna ad essere come diversificare un’offerta turistica che permetta una permanenza più lunga in città, considerando che su quel fronte si assiste addirittura ad una leggera flessione. Pisa fa abbastanza, in termini di programmazione e comunicazione? Ci sono sufficienti iniziative per favorire una permanenza più lunga e andare oltre piazza dei Miracoli, ampliando le ricadute sull’economia cittadina?". Lo afferma, in una nota, il capogruppo de La Città delle Persone Paolo Martinelli. "La pura autocelebrazione rischia di nascondere alcuni problemi che, con chiarezza, sono stati ad esempio sollevati dai ristoratori pisani – continua Martinelli – i quali hanno il polso sulla qualità del turismo che arriva e su quanto se ne benefici davvero. Le iniziative portate avanti fin qui dalla giunta comunale sono risultate misure spot, parcellizzate e disorganiche, di breve respiro, mal comunicate. Pisa ha una propria innata capacità di attrarre, lo dicono i numeri, ma ad oggi non abbastanza quella di far permanere, di invitare a restare. Tra le cinque azioni appena annunciate dall’amministrazione comunale, quantomeno frutto di un primo tardivo confronto con gli operatori, si nota l’assenza di una volontà esplicita di investire in una visione di area delle politiche di sviluppo dell’offerta turistica, con il coinvolgimento degli altri enti locali del territorio, che invece potrebbero contribuire ad accrescere il tempo dei pernottamento e la qualità del turismo".

"Pisa dovrebbe credere e investire fortemente nel cercare sinergie con i comuni costieri – continua Martinelli –, con un coinvolgimento ampio degli altri enti locali, della Camera di commercio, operatori turistici, università e associazionismo culturale, per elaborare una proposta ampia di programmazione strutturata chiara e definita per tempo, finanziata con i proventi dell’imposta di soggiorno, per migliorare e diversificare l’offerta culturale e turistica e una comunicazione di sistema. Ulteriore riflessione èquella relativa all’impatto che il turismo breve ha sul mercato immobiliare. Parlo dell’esplosione dei numeri dei b&b e degli affitti brevi che, da un lato, sembra abbia contribuito alla spinta della ripresa turistica ma, dall’altro, necessita di regolamentazione perché sta rendendo ormai impossibile trovare un affitto accessibile in città per chi ci deve o vuole vivere. Su questo fronte della ricerca di un equilibrio delicato, in attesa di una legge nazionale, il Comune dovrebbe prendere l’iniziativa come già stanno facendo altre città. Inoltre, sarebbe necessario attivarsi in modo incisivo in collaborazione con le università, gli enti di ricerca e le imprese tecnologiche per promuovere iniziative legate all’innovazione, allo sviluppo e al lavoro che pongano le condizioni di una permanenza dei giovani nella nostra città dopo i percorsi di studio. Maggiori opportunità di permanenza, opportunità lavorative dinamiche, contribuirebbero in modo significativo, trasformandosi in ulteriore spinta anche per il turismo in termini di qualità della domanda. Tutti temi che abbiamo posto più volte, anche attraverso mozioni e ordini del giorno in Consiglio comunale, sempre prontamente bocciati dal centrodestra.