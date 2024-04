Turismo, in alto i calici. Nuova collaborazione tra la Doc Terre di Pisa e Confcommercio

La promozione e valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio pisano è al centro dell’accordo di collaborazione siglato tra Confcommercio provincia di Pisa, associazione leader sul territorio nella rappresentanza del commercio, turismo, servizi, trasporti e cultura, e il Consorzio Vini Terre Doc di Pisa, nato in seguito alla costruzione della Doc con l’obiettivo di rappresentare il punto più elevato del vino pisano. "Oggi è un giorno importante, credo che questa attività abbiamo il dovere di gestirla molto bene e in modo operativo- ha affermato il direttore di Confcommercio Pisa Pieragnoli alla conferenza stampa– prima di tutto dobbiamo valorizzare il prodotto, l’obiettivo è quello di inoltrare in tutti i ristoranti pisani i vini del Consorzio Vini Doc, perché possano essere scelti prima di ogni altro".

Una partnership che arriva parallelamente all’allargamento della Doc Terre di Pisa a nuove tipologie di vini con marchio Doc: Rosso, Bianco, vermentino e Rosato, che si uniranno a quelle già esistenti Terre di Pisa Rosso e Terre di Pisa Sangiovese, e che nella cornice dell’accordo di collaborazione apre le porte a una sinergia in grado di generare una nuova proposta di pacchetti turistici esperienziali eno-gastronomici, sviluppare strategie di marketing territoriale e rafforzare la presenza dei vini pisani negli eventi Confcommercio.

"Il lavoro di ampliamento dell’offerta turistica "oltre la Torre" è un progetto a cui stiamo lavorando in sinergia con l’assessorato al turismo - ha affermato Stefano Maestri Accesi presidente di Confcommercio- abbiamo tanti turisti che visitano la città, e uno degli obiettivi è quello di allungare la presenza di questi al di là del turismo mordi e fuggi, che ci penalizza. Questa è un’occasione per portare avanti una sfida complessa ma affascinante". Presenti alla conferenza di presentazione dell’accordo anche Maurizio Iannantuono, del Consiglio del Consorzio Terre di Pisa e il primo ambasciatore del Consorzio Sandro Antonelli. La vicepresidente del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa Ginevra Venerosi Pesciolini ha raccontato la genesi del Consorzio, nel 2018, degli obiettivi che si sono prefissati: "oggi siamo maturi come consorzio e possiamo trarre il massimo dalla collaborazione con Confcommercio".

Di sodalizio importante ha parlato anche l’assessore Paolo Pesciatini: "se vogliamo cogliere le bellezze di Pisa oltre Piazza dei Miracoli non possiamo trascurare l’enologia, che può fare da traino per prolungare la permanenza dei turisti nel nostro territorio- ha dichiarato l’assessore.

Alessandra Alderigi