Tuffi anche ad ottobre per attrarre turisti. Il tema è sul tavolo: "Ma servono sinergie"

di Carlo Baroni

PISA

Ombrelloni aperti anche in ottobre? Allungando la stagione balneare fino ai primi di novembre facendo coincidere il termine in pratica con la festa di Halloween e le sue eventuali manifestazioni collaterali. Insomma, si potrebbe andare verso un’estate più lunga, complici i cambiamenti del meteo che, di anno in anno, vedono l’autunno aumentar le temperature rendendo possibili tuffi e cene sotto le stelle. Potrebbe essere un modo, questo, per intercettare ancora maggiori quote di mercato del turismo straniero. Se la questione è già sul tavolo della macchina del turismo della Versilia, ecco cosa si pensa di questa opportunità sul litorale pisano. Ne parliamo con Fabrizio Fontani (Confcommercio).

Potrebbe essere una strada percorribile?

"Indubbiamente, il tema merita una riflessione. Anche se le considerazione da fare sono tante, prima di prendere decisioni avventate".

Quali in particolare?

"E’ chiaro che la cosa potrebbe essere attrattiva per gli imprenditori. Ma è necessaria una attenta riflessione sui costi che l’operazione può comportare, soprattutto in termini di persone e di costi in generale – penso alla Tari – che pesano sulle aziende. Inoltre il discorso non può limitarsi ai balneari".

Serve un ragionamento complessivo?

"Certo, che coinvolga tutti, anche i commercianti ed i servizi. la stagione prolungata ha necessità dei negozi aperti, dei trasporti. Non bastano gli ombrelloni. Il turista che arriva ha bisogno di trovare tutti i comfort e le opportunità necessarie".

Il progetto potrebbe portare benefici?

"Sì, anche in termini di quote di turismo dall’estero. Francesi, tedeschi ed americani sono importanti per il nostro litorale. Questa estate lo ha dimostrato. Il primo bilancio ci parla senza dubbio di un 2023 positivo".