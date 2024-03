Truffatore si presenta a casa di un’anziana, ma trova i carabinieri

Ad attendere il truffatore c’erano i carabinieri. Così è scattato l’arresto in flagranza di reato. L’anziana non è caduta nel tranello. Vediamo il fatto. I militari della sezione radiomobile di Pisa, sono immediatamente intervenuti a casa di un’anziana signora che aveva, da poco, ricevuto una telefonata sospetta: l’interlocutore le avrebbe chiesto, professandosi direttore delle poste, di consegnare del denaro ad un proprio incaricato così da concludere l’iter per l’assunzione di un familiare della vittima, che aveva vinto un concorso pubblico.

La notizia dello spiacevole episodio accaduto alla signora, che non è caduta nel tranello, è giunta - tramite terzi - al 112 e i carabinieri, arrivati a casa della vittima, hanno atteso all’interno dell’abitazione che il fantomatico riscossore si fosse palesato; attesa che ha consentito l’arresto del sedicente incaricato delle poste. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato successivamente trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Pisa, per poi essere sottoposto a rito direttissimo così come disposto dall’autorità giudiziaria locale: all’esito dell’udienza di convalida, è stato comminato al soggetto il divieto di dimora nella provincia di Pisa. Le truffe sono sempre in agguato ed i malviventi tendono i tranelli, per lo più, alle persone anziane prede più semplici da far cadere nella rete. E dopo questo ulteriore episodio, i militari dell’Arma ricordano che non si deve mai consegnare denaro o beni di valore a persone sconosciute che si presentano nelle abitazioni come figure professionali o appartenenti alle forze dell’ordine: la migliore soluzione è comporre subito il numero per le emergenze 112. Nel tempo i carabinieri hanno incastrato soggetti che avevano cercato di mettere in piedi la truffa del falso carabiniere e quelle del finto avvocato.

Un copione classico e un solo obiettivo: spillare denaro. ma le tipologia di truffa negli anni si sono moltiplicate. Oltre a quella dello specchietto c’è anche quella del finto pacco, dei falsi rappresentanti dei gestori di servizi (luce, gas, telefonia, aziende sanitarie). E ci sono truffatori che, presentandosi come maghi o santoni, promettono di risolvere per lo più problemi di salute in cambio di molto denaro. Tutto va segnalato alle forze dell’ordine.