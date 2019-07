Pisa, 21 luglio 2019 - Aveva un coltello da cucina conficcato nel petto. Terrore a Ospedaletto, l'area industriale di Pisa, dove in un'auto è stato ritrovato un 41enne senza vita. Immediata la chiamata al 118 e alla polizia. Per l'uomo non c'era più niente da fare. Sono iniziate immediatamente le indagini. Si è fatta strada l'ipotesi dell'omicidio, ma dalla dinamica potrebbe essersi trattato di un gesto volontario.

Almeno è una delle ipotesi più accreditate, anche se le indagini proseguono. E' intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi nella zona. L'uomo era originario di Cascina e faceva l'operaio. Una vita apparentemente normale. Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale perché il pm Miriam Pamela Romano ha disposto l'autopsia per fare chiarezza fino in fondo sulle cause del decesso. A scorgere l'uomo senza vita, intorno alle 9, è stato un passante. Che ha subito dato l'allarme.

Il parcheggio dove era posteggiata l'auto è dotato di video sorveglianza ma una prima visione delle immagini registrate non avrebbe rivelato movimenti sospetti.

