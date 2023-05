Trovato morto in auto grafico pisano di 56 anni Choc in piazza San Silvestro

Nella Fiat Punto parcheggiata in piazza San Silvestro l’uomo al volante appare privo di sensi. Il passante prova a destarlo ancora una volta, ma non vi riesce quindi impugna il telefono e chiama la polizia. Sono da poco passate le 12.20 quando gli agenti della Squadra Volanti decretano il decesso di Bernardo Baldassari, 56 anni, grafico, nato a Firenze ma residente a Ghezzano dal 2015, nel comune di San Giuliano.

Immediati gli accertamenti. Sul posto giunge anche una squadra della polizia scientifica per verificare eventuali anomalie. Ma, secondo una prima ricostruzione, il 56enne non presenta segni esteriori di violenza. Dunque, secondo gli inquirenti, la morte del professionista sarebbe dovuta a un malore. Ad ogni modo la salma è stata messa a disposizione del Pubblico Ministero e adesso si trova a medicina legale per più approfonditi accertamenti che saranno disposti dalle autorità competenti.

Baldassari era conosciuto in paese: sposato con Martina Luperini, noto medico, lascia un figlio di 17 anni. Lavorava come consulente grafico anche per una ditta in piazza San Silvestro, a pochi passi da dove è stato trovato senza vita. "Sono sconvolto – è il commosso pensiero di Giuseppe Riparbelli, presidente della compagnia teatrale ‘I tardivi’ –. Bernardo per me era come un fratello e ci aiutava come tecnico in tutte le nostre rappresentazioni". Riparbelli continua: "Era una persona splendida e davvero siamo tutti senza parole". Venerdì a Cascina di Buti, la compagnia ’I Tardivi’ sarebbe attesa sul palco: "Ma non credo che riusciremo a recitare – chiosa Riparbelli – ne parleremo, vedremo. Adesso siamo tutti distrutti dal dolore".