Trovata morta in casa a 44 anni. Il quartiere le organizza il funerale

Sara Maggi

Pisa, 18 febbraio 2023 – Abitava in via Pietro Giordani da sola. Dove è morta giovedì. Inutile l’arrivo dei sanitari della Pubblica assistenza di Pisa, inviati nel quartiere i Passi dal 118 insieme ai vigili del fuoco, per entrare nella casa, e ai carabinieri chiamati da due conoscenti che le avrebbero dovuto portare viveri ma ai quali la donna non rispondeva. Da qui l’allarme.

Ora i vicini e gli altri residenti vogliono organizzarle il funerale, un gesto di vicinanza. Sara Maggi, appena 44 anni, conosciuta in zona, è deceduta per morte naturale, il responso del medico che ha tentato di soccorrerla.

"Era una persona schiva, la incontravamo quando usciva per il cibo, solo poche parole, poi rientrava subito nell’appartamento dove stava insieme alla madre, scomparsa per prima, e al padre, morto anni dopo". Ora si sta cercando di capire se la donna fosse seguita dai servizi sociali, su questo stanno lavorando gli uomini dell’Arma. "Non aveva più nessuno, salvo, sembra, parenti alla lontana", ricostruisce chi la ricorda. E per questo i cittadini del comitato del quartiere I Passi, che hanno attivato anche le condoglianze sui social, hanno avviato una raccolta fondi per organizzarle "un addio dignitoso" nella chiesa dei Passi, don Federico ha dato già la sua disponibilità.

"Dispiace tanto per una ragazza giovane che ha avuto tanta sfortuna nella vita. Che possa riposare in pace con suo padre e sua madre". Chi volesse contribuire può contattare il Comitato sulla pagina facebook. "Faremo sapere, appena possibile, giorno e orario dell’ultimo saluto".

A. C.