Trova la ex in strada e la minaccia di morte con un coltello

Pisa, 22 luglio 2023 – Paura per una ragazza che ieri pomeriggio è stata aggredita in strada dall’ex fidanzato. La giovane è stata minacciato con un coltello. L'uomo è stato poi identificato e denunciato dalla polizia di Pisa.

E’ successo in viale Bonaini, vicino le Poste centrali, dove gli agenti della Polizia di stato sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della giovane.

La giovane ha descritto l'accaduto agli agenti e le fattezze dell'aggressore. La ragazza ha riferito che il suo ex compagno, dopo averla aggredita verbalmente, l'ha minacciata di morte con un coltello se non le avesse consegnato i soldi.

Subito sono stati effettuati controlli in zona per ricercare l'ex fidanzato, che è stato rintracciato poco dopo. L'uomo è stato denunciato a piede libero per tentata rapina aggravata e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione della Questura per l'avvio della procedura espulsiva, trattandosi di uno straniero irregolare sul territorio nazionale.