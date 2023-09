"Troppi sei cani al bar Colazione rovinata"

Una domenica mattina di fine estate e alcune osservazioni. Ecco la protesta del signor Giuseppe Carli che ha scritto ai giornali. "Questa mattina (ieri per chi legge) siamo andati a fare colazione in un bar di Cascina. Abbiamo trovato la sgradita presenza di sei cani i quali abbaiavano in continuazione".

A quel punto "ho fatto educatamente presente alla barista che un cane può essere tollerato, sei no", prosegue il signor Carli. "La barista – aggiunge – mi ha fatto il solito ritornello che i cani sono migliori di noi etcc…. Per una ragione di rispetto, igiene ed educazione l’Amministrazione comunale ha il dovere di regolamentare e fare rispettare le regole elementari del vivere civile che sono igiene, rumorosità, sicurezza e decoro".

A queste osservazioni, il signor Carli aggiunge: "Questo per non parlare delle deiezioni solide canine che “decorano” Cascina".