"Troppi allarmi inascoltati, servono iniziative per lavorare in sicurezza"

Colleghi di Barbara Capovani, organizzazioni di categoria e sindacati chiedono iniziative concrete per mettere in sicurezza i medici. "ll primo pensiero va a Barbara Capovani, aggredita barbaramente fuori dall’ospedale in cui lavora come psichiatra, ai suoi figli e alla sua famiglia. Il secondo pensiero è una domanda molto amara: quanto tempo ancora ci vorrà per far capire a tutti che il medico è un alleato e non un nemico del paziente?".

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoriatri di Firenze, Pietro Dattolo, esprime così vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita fuori dall’ospedale di Santa Chiara a Pisa. "Poco più di un mese fa - ricorda Dattolo - avevamo rilanciato l’allarme sulle aggressioni ai colleghi in occasione della Giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori nazionali. Una piaga italiana di cui la Toscana è tutt’altro che esente. Purtroppo la sensazione è che le nostre parole, come quelle della nostra Federazione nazionale, siano state portate via dal vento. Sono troppi gli allarmi inascoltati, non solo il nostro". "Servono - conclude Dattolo - iniziative concrete per permettere a medici e infermieri di poter lavorare in sicurezza, iniziative da concordaree con la Prefettura e le direzioni Asl, e serve soprattutto un grande lavoro culturale, di sensibilizzazione, per far capire ai pazienti che noi siamo dalla loro parte, non contro".

"L’inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi si macchia di episodi così gravi non basta – commenta in una nota il Segretario Nazionale Ugl Salute, Gianluca Giuliano -. Riteniamo opportuno che si proceda in tempi rapidi al ripristino e potenziamento dei posti di pubblica sicurezza". Intanto, il fermo nei confronti di un trentacinquenne, sospettato di essere l’autore dell’aggressione premeditata nei confronti della dottoressa Capovani riceve anche il plaudo dalla politica. "La Squadra Mobile di Pisa, ancora una volta, ha messo a punto un complesso percorso di indagini senza sosta che ha permesso di arrivare, in breve tempo, all’identikit del presunto responsabile - - commenta il deputato della Lega, Edoardo Ziello -. Adesso però sia fatta definitivamente giustizia a livello processuale con l’auspicio di non vedere un ulteriore esempio di impunità". "L’ aggressione di Pisa – osserva il consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci – evidenzia la necessità di una riforma della gestione dei pazienti psichiatrici: la legge Basaglia ha delegato agli psichiatri e alle famiglie la custodia dei pazienti. Sollecito anche la Regione affinché si faccia promotrice di una riforma del nostro sistema psichiatrico".

