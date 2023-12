Colonia di tritoni urbani a rischio: “Minacciati dalla nuova viabilità"

Pisa, 22 dicembre 2023 – Tritoni contro ruspe. La battaglia è impari ma Legambiente e la lista Una città in Comune mandano l’altolà ad Università e Comune. "Prima li studiano poi li sloggiano? Eppure sono protetti da normative europee": dice Marco Ricci della lista civica. Due giorni fa, si è tenuta un’assemblea pubblica molto partecipata. Il tema era il progetto del nuovo polo di biologia, previsto nella zona a verde tra via Moruzzi e via Ruggiero. Quel progetto prevede una strada (che vuole il Comune) che attraversa la zona umida dove sopravvivono le colonie di tritoni.

"Quella strada che chiede il Comune – dice Ricci – non va fatta. È sufficiente usare via Moruzzi ed aprire una strada che non passi proprio in mezzo all’area a verde". Ciò che è emerso dall’assemblea lo riporta lo stesso Ricci dicendo: "E’ un paradosso: ci sono studenti che poi sono diventati docenti o tecnici della stessa Unipi che hanno fatto tesi su quelle colonie. Ed ora da parte di Unipi e Comune, vi è disinteresse o al massimo tenui tentativi palliativi di salvare il salvabile. Si dovrebbe invece incentivare quelle colonie che rappresentano l’unicità di sopravvivere in un contesto totalmente urbanizzato. Sappiamo che sono già ora in pericolo con problematiche anche di riproduzione. Bisogna tutelare il loro habitat".

Rincara la dose Legambiente. "ll progetto prevede la cementificazione di circa 22 mila mq di aree verdi in una città che al 2020 risultava la prima in Toscana per consumo di suolo – attacca il Cigno Verde – , e impermeabilizzare il terreno aumenta gravemente il rischio di alluvione. Proprio nelle aree verdi interessate, sono presenti popolazioni di tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris) e di tritone crestato (Triturus carnifex). Il tritone crestato è specie protetta a livello europeo e paradossalmente è anche oggetto di studio presso lo stesso Dipartimento di Biologia".

"Popolazioni urbane di queste specie di anfibi - continua Legambiente - sono un unicum di Pisa, non ve n’è altra testimonianza nella letteratura scientifica. Qui sarebbe necessario proseguire gli studi per valutare appropriate misure di conservazione, ma le priorità sembrano altre: basti pensare che nel progetto non c’è nemmeno una caratterizzazione naturalistica del sito". Insiste Legambiente: "Esiste davvero la necessità di costruire ex novo, con tutti gli immobili dismessi di proprietà di UniPi? Davvero tutta la didattica, gli uffici, i laboratori potranno essere ospitati qui? E gli edifici attualmente in uso, che fine faranno? Ma soprattutto: studiamo con passione la conservazione della biodiversità, non possiamo non battere ciglio quando alziamo la testa dai libri e ci accorgiamo che stiamo asfaltando esattamente quello che in teoria vorremmo proteggere".