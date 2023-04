Trentatre borse di studio grazie a "Io merito!"

La banca di Pescia e Cascina ha offerto un concreto esempio di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura e di supporto alle eccellenze del territorio. L’ente ha consegnato 33 borse di studio, nel perimetro del progetto ‘Io merito!’ a altrettanti studenti che si sono distinti nell’anno scolastico e accademico 20212022. In particolare, ad aggiudicarsi il premio sono stati studenti, giovani soci o figli e nipoti di soci della banca, che hanno conseguito il diploma di licenza media inferiore con una votazione compresa tra 910 e 1010, conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con un voto tra 95100 e 100100 e, infine, tagliato il traguardo della laurea universitaria magistrale con una votazione compresa tra 105110 e 110110. I premiati di licenza media inferiore: Davide Baldaccini, Aurora Betti, Martina Bonelli, Matilde Brandani, Viola Comparini, Francesco Bergamini, Sara Giusti, Anna Mancioli, Francesco Massaglia, Francesca Michelotti, Iacopo Miglionico che si portano a casa una “borsa” del valore di 200,00 euro. Per il diploma di maturità: Filippo Barsali, Gabriele Basile, Alice Del Carlo, Martina Malfatti, Yuri Papini, Mirko Pierini, Livio Tognetti, Pietro Tuccori.

A ciascuno di loro la banca ha riservato un premio di 350 euro, che include 130 euro convertibili in 25 quote sociali della Banca di Pescia e Cascina. Ecco, infine la rosa dei laureati che ha conquistato il premio: Benedetta Bacci, Carlo Barsali, Alberto Cerchiai, Alessio Ciprietti, Silvia Della Rocca, Leonardo Figliola, Asia Frangioni, Giovanni Lombardo, Geremia Maneschi, Gregorio Maneschi, Filippo Massei, Roberto Pischedda, Jessica Roccia e Leonardo Rossi. In questo caso il riconoscimento ha un valore di 500 euro comprensivo di 130 euro convertibili in 25 quote sociali della Banca di Pescia e Cascina. "Stare vicino ad un territorio –hanno sottolineato in coro il presidente Franco Papini ed il direttore Antonio Giusti di Banca di Pescia e Cascina– significa anche valorizzare i talenti. È questo il significato più profondo di questa iniziativa che premia chi si è contraddistinto nel proprio percorso di studi, promuovendo quella cultura del merito che rappresenta un asse portante per vincere le sfide del futuro".