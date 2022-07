Trecentomila euro per l’innovazione "Più servizi online"

Calci, oltre 300.000 euro dalle risorse Pnrr per continuare la digitalizzazione e rendere il Comune di Calci ancora più “smart”. Poco meno di 30.000 euro sono stati riconosciuti per gli interventi di digitalizzazione già realizzati fra 2021 e inizi 2022. Con le risorse europee Pnrr per altri 120.000 euro circa, si lavorerà al passaggio dei servizi “in cloud” - essenziale per migliorare la sicurezza di dati e procedure, con piattaforme certificate. Grazie ad un altro finanziamento di 155.000 euro si metterà mano al nuovo sito dell’Ente e all’aumento dei servizi ‘on-line’. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Ghimenti ha ottenuto il finanziamento a valere su fondi Pnrr di tutte le domande presentate.