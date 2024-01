Tre spaccate con un martello. Il ladro ripreso dalle telecamere

Un triangolo quasi perfetto per tre spaccate diverse ma perpetrate con lo stesso modus operandi a Pisa. Una serie di furti avvenuti tra piazza Carrara, piazza Solferino e via Roma. Tre luoghi distanti pochi passi l’uno dall’altro per tre episodi che si sono verificati tra la notte di martedì e mercoledì, precisamente intorno alle 5 e un quarto.

L’uomo, armato di quello che è sembrato dalle immagini essere un martello o un utensile simile, ha iniziato il suo raid nel ristorante "Radici", dove ha saccheggiato il fondo cassa. Dopo un rapido colpo, si è dato alla fuga, spaventato dai residenti che allarmati dai rumori hanno allertato le forze dell’ordine. Il criminale si è quindi direzionato verso la sua seconda meta, la farmacia Conticini in via Roma, senza riuscire a portare a termine il furto.

Nel suo ultimo tentativo, l’uomo incappucciato ha preso di mira l’edicola ormai abbandonata in piazza Solferino, colpendola anch’essa con colpi di martello. Il bottino, però, è stato esiguo: "Solo 70 euro - afferma Giacomo Smaldoni, il proprietario del ristorante Radici -, dalla nostra telecamera interna si vede un uomo incappucciato, ma niente più. Ha portato via anche il cellulare del ristorante, ma il danno vero è la vetrata della porta d’ingresso, ci vorranno – spiega il ristoratore -, almeno mille euro per sostituirla". Secondo la testimonianza fornita, i residenti sopra il ristorante sono stati svegliati dal rumore delle martellate e hanno allertato le forze dell’ordine. Hanno poi cercato di dissuadere il ladro, urlando dalle finestre. Quest’ultimo, sembra, si sia poi diretto verso la farmacia Conticini, danneggiandone la vetrata principale, senza però riuscire ad entrare. Anche in questo caso, gli abitanti del palazzo hanno reagito, costringendo il criminale a desistere. Solo in un secondo momento, l’uomo incappucciato ha tentato di trafugare l’edicola chiusa da quasi un anno in piazza Solferino. Spaccata anche in un negozio di zona Stazione, preso il fondo cassa di 20 euro. In base alle immagini le Volanti sono riuscite a bloccare un uomo di origini georgiane e uno tunisine: denunciati, saranno espulsi.

Enrico Mattia Del Punta