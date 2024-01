Tre milioni di euro. Mareggiate sul litorale. Sessanta aziende chiedono risarcimento

Sono quasi 3 milioni di euro, l’ammontare complessivo di richiesta dei danni dovuti dalle due mareggiate che hanno colpito Marina di Pisa, un dato che emerge dalle domande di risarcimento fatte dalle aziende presso gli uffici di Confcommercio Provincia di Pisa. Venerdì 19 gennaio scade il termine ultimo di presentazione della domanda per i contributi regionali. Poi sarà il turno dei fondi statali, con la nomina del commissario per la ricostruzione.

"Ad ora – annuncia il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli -, sono una sessantina circa le aziende del litorale pisano che hanno fatto domanda presso i nostri uffici per un ammontare complessivo che sfiora il tetto dei 3 milioni di euro. Se qualcuno è rimasto fuori è bene che si affretti - puntualizza Pieragnoli -. Ci teniamo particolarmente affinché nessuno resti indietro. I nostri uffici di via Chiassatello sono a disposizione". I danni subiti, ricorda l’associazione, devono essere documentati con adeguato materiale fotografico. La Regione Toscana ha messo a disposizione 37 milioni euro per imprese e famiglie che hanno subito danni. "Adesso mi auguro che la liquidazione degli importi sia la più veloce possibile – commenta ancora Pieragnoli -, perché Marina di Pisa è stata una delle località tra le più colpite e danneggiate della regione".

Proprio partendo da questi dati che Pieragnoli si interroga su alcune questioni ancora irrisolte: "E’ un po’ – commenta -, come aver vissuto un’altra stagione di Covid. Per questo nessuna istituzione deve sottrarsi a questo compito, sia sul fronte delle necessarie opere di sicurezza sia sulla individuazione di tutte le possibili agevolazioni. Abbiamo chiesto ufficialmente quali sono gli interventi previsti, lo stato dei lavori, l’iter delle risorse stanziate. Se non mettiamo in condizione le imprese di ripartire adeguatamente, anche la prossima stagione estiva rischia di essere compromessa". L’associazione di categoria ricorda che aziende e attività danneggiate potranno richiedere tramite il CentroFidi ConfcommercioPisa la sospensione o la moratoria sui finanziamenti garantiti, con procedura agevolata e azzeramento di qualsiasi commissione o spese di istruttoria, oltre a finanziamenti garantiti su operazioni relative all’emergenza maltempo, come l’acquisto di nuovo materiale o interventi sugli immobili.

E.M.D.P.