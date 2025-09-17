Tre giorni di sport. Aperitivo su due ruote. Notte Bianca e inclusione

di Mario Ferrari

Tre giorni di movimento, divertimento e socialità nel solco del benessere, dell’inclusività e dell’ambiente. Pisa si prepara a vivere la Settimana Europea dello Sport, l’iniziativa promossa in tutta l’Unione Europea per diffondere stili di vita sani e attivi. Da venerdì a domenica, la città diventerà una palestra a cielo aperto con eventi per tutte le età: dal Cicloaperitivo del Trammino alla Notte Bianca dello Sport, fino al Miniduathlon sui Lungarni dedicato ai più piccoli. Attività e iniziative che lo scorso anno hanno radunato oltre 15mila persone e che, adesso, torneranno in una veste rinnovata.

Nel dettaglio degli eventi, si parte venerdì con il Cicloaperitivo del Trammino: una pedalata inclusiva insieme alla Fiab con bici, tandem e cargo bike lungo il percorso che porta fino a Marina di Pisa. Un modo semplice e festoso per unire sport, natura e socialità, con sosta conviviale in piazza Gorgona. Sabato andrà in scena dalle 17.30 la Notte Bianca dello Sport, "festa della città che cresce ogni anno – sono le parole soddisfatte dell’assessore allo sport Frida Scarpa –. Il numero di associazioni coinvolte è cresciuto: saranno oltre 150 (una ventina in più del 2024) gli stand presenti nel centro storico, con una grande varietà di discipline sportive da provare".

Tra le novità di quest’anno, continua Scarpa: "Un palco in piazza Garibaldi che darà maggiore spazio e visibilità alla danza e alla ginnastica, e un campo polivalente in piazza XX Settembre dove sarà possibile cimentarsi in partite di basket, pallavolo e calcio. Saranno presenti anche iniziative legate alla salute e alla sicurezza, come il progetto ‘Amico Cuore’ sui defibrillatori e presidio di salute che permetterà di fare analisi, un focus sulla preparazione psicologica nello sport e le attività del Motoclub dedicate alla sicurezza stradale".

Ma non solo, perché l’assessore allo sport sottolinea come "Avremo approfondimenti anche sul mondo del Paralimpico e i diritti delle persone con disabilità, due talk di circa un’ora ciascuno e stand sull’imprenditoria giovanile e sulla promozione dello sport come stile di vita". La serata si concluderà con un dj set a cura di No-logo a cielo aperto sul Ponte di Mezzo.

La domenica sarà per i bambini con la seconda edizione del Miniduathlon sui Lungarni, riservato ai piccoli 2-10 anni. Un percorso su due ruote e una breve corsa, in un clima di festa che si concluderà con una merenda collettiva sul Ponte di Mezzo.

A sottolineare il legame con la mobilità è invece l’assessore Massimo Dringoli: "L’occasione è estremamente positiva perché diffonde i vantaggi della pratica sportiva, non solo tra i più giovani, ma per tutta la cittadinanza. Ogni giorno vedo il legame tra sport e mobilità sostenibile, basti pensare alla bicicletta, mezzo ideale per spostarsi in città. E l’impegno degli ultimi anni per migliorare le piste ciclabili e rendere più sicuri i percorsi ha dato i suoi frutti".

Tra i partner dell’iniziativa anche Pisamo, che presenterà una nuova e-bike pensata per favorire la partecipazione di persone con disabilità. "Un mezzo che mette davvero la mobilità sostenibile alla portata di tutti", ha dichiarato il presidente Alberto Giovannelli. L’edizione 2025 porta con sé dunque un messaggio chiaro: lo sport come strumento di inclusione, prevenzione e benessere.