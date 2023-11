Tre giorni di Esperanto

Venerdì prossimo, con una cerimonia in Sala delle Baleari, alla presenza del console onorario della Polonia a Firenze, Stefano Barlacchi, si aprirà ufficialmente lo "Zamenhofa Arango Toskana", una 3 giorni di turismo, conferenze e momenti conviviali dedicati alla lingua esperanto e alla sua ricca cultura. La manifestazione – è questo il significato di arango – prende il nome, oltre che dalla Toscana, regione che più volte ha ospitato eventi di rilievo come il congresso universale (Firenze, 2006) e il congresso di esperanto in Italia (Pisa, 2007), dal creatore della lingua esperanto, il polacco Ludovico Zamenhof. "L’amministrazione – sottolinea l’assessore alla cultura, Filippo Bedini – sosteniamo questa iniziativa che mira a promuovere la diffusione dell’esperanto, che rappresenta un tentativo interessante, basato su una visione democratica ed egualitaria delle lingue, di creare una lingua universale pianificandone a tavolino grammatica e regole sintattiche. Ci auguriamo che anche nei prossimi anni la nostra città, grazie a iniziative come questa, possa essere sempre di più al centro del dibattito esperantista nazionale ed internazionale". L’esperanto è una lingua che negli anni si è evoluta e diffusa in tutto il mondo, mettendo in comunicazione persone di diversa cultura e abbattendo le barriere dell’incomunicabilità. Se le prime opere in esperanto sono dello stesso Zamenhof, gli autori di riferimento nel mondo esperantista sono oggi tanti: francesi, ungheresi, scozzesi.

Tanti scrittori provenienti da diverse parti del mondo e da diverse culture hanno creato una cultura e una letteratura che si caratterizza per varietà di temi, di storie, di stili. Lo Zamenhofa Arango Toskana è organizzata dal gruppo esperantista pisano (programma su https:eventaservo.orgezat2023, in esperanto): dopo l’inaugurazione, la manifestazione continuerà con una conferenza della delegazione polacca che sta lavorando in Italia da due mesi nell’ambito di un progetto Erasmus per confrontare i sistemi scolastici dei Paesi. D’intermezzo ci sarà il concerto d’arpa di Clarissa Sabatini.