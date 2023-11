Travolto dal treno. E’ un 67enne di Livorno

E’ stato ‘agganciato’ all’ingresso della Stazione di Cascina e trascinato per diversi metri. Fino a poche ore fa quel corpo era senza un nome. Ma, adesso, ce l’ha. E’ stato identificato dalla Polizia Scientifica: è un 67enne residente a Livorno, italiano. Giovedì sera il nipote aveva presentato denuncia di scomparsa nella città labronica. Dagli accertamenti finora fatti dalla Polizia Ferroviaria parrebbe un incidente, visto che tra l’altro il corpo è stato, come detto, agganciato lateralmente e trascinato dal rotabile in transito.

Gli stessi residenti avevano sentito la forte botta. I presenti, sconvolti, si erano subito precipitati a vedere e avevano chiamato i soccorsi. Sul posto un via vai di operatori: i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria, personale di Ferrovie e il personale sanitario del 118. Un passeggero, subito dopo, oltretutto, forse proprio per il forte choc, ha avuto un malore - un infarto si è detto in seguito - e così è stata allertata la centrale del 118 di nuovo. A soccorrere anche quell’uomo è arrivata la Pubblica assistenza locale. Da quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. Fortissimi disagi. Il treno Firenze-Pisa è stato soppresso. Altri hanno subito ritardi. Perché solo alle 21.50, dopo la rimozione del cadavere, la circolazione sulla tratta è stata riattivata. La polizia aveva ascoltato i testimoni ed effettuati i rilievi. Lo zaino, che si presume fosse del signore travolto, è stato trovato a decine di metri di distanza. I resti sono stati portati a Medicina legale. Che cosa è accaduto? Si è trattato di un gesto volontario oppure di un incidente? Gli investigatori propendono per la seconda pista. Al setaccio le immagini delle telecamere.