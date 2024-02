Trattori la protesta prosegue

La protesta dei trattori: continuano i presidi in tutta Italia. Ieri l’open day, anche a Navacchio dove prosegue la protesta, con agri-degustazioni ed incontri con i cittadini per spiegare le ragioni dei blocchi al traffico ai cittadini. Oggi, invece, riprenderanno le mobilitazioni afino a quando nons aremo ascoltati dal governo". Ieri i presidi sono stati aperti alla cittadinanza con degustazioni di prodotti tipici, delle "nostre eccellenze italiane".

Gli agricoltori hanno spiegato: "Abbiamo incontrato i cittadini facendo loro degustare i prodotti del territorio e per meglio illustrare e spiegare i motivi delle manifestazioni in atto da molti giorni in Italia e da molte settimane in Europa".