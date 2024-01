Trasporto pubblico, disagi per gli utenti

Il 24 gennaio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano, a causa di alcuni scioperi, nazionali e aziendali, di 4 e 24 ore, che si sovrapporranno. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero (quello nazionale è stato proclamato da Usb, Cobas,Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti, quello aziendale è stato indetto da Confsal per la provincia di Pisa relativamente al mancato rispetto delle normative di lavoro e alla modifica della programmazione scaglioni ferie) coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai e impiegati, invece, l’astensione dal lavoro è prevista per l’intero turno. "La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie - precisa una nota di Autolinee Toscane - dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore a cui aderirono Cobas Lavoro Privato, Cubtrasporti e Usb Lavoro Privato del 2 dicembre scorso fu del 22,17%. Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24. Si possono anche seguire le info pubblicate sui canali social dell’azienda".