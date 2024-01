Trasporti: debuttano le nuove linee urbane di Autolinee Toscane

Pisa, 8 gennaio 2023 – Partono lunedì 8 gennaio le modifiche al Trasporto Pubblico Locale su gomma che coinvolgono il bacino di Pisa, in ottemperanza a quanto stabilito da Regione, Provincia di Pisa e amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda la rete urbana il nuovo servizio presenta diverse novità. Tra le principali l’istituzione di due nuove linee: la linea 26 di collegamento tra il centro e San Rossore, attiva nei giorni del sabato e della domenica tutto l’anno, e la linea 25 dei lungarni che sarà attiva da aprile a ottobre. Altre novità riguardano il maggior numero di corse per il litorale nel periodo estivo e l’intensificazione di alcune corse per raggiungere i poli universitari.

“Si tratta di due novità importanti che come amministrazione abbiamo fortemente voluto e richiesto in più occasioni – dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli -. La nuova linea 25 sarà attiva nel periodo che va da aprile ad ottobre con un percorso che partirà dal parcheggio di via Pietrasantina per fare poi il giro dei lungarni, consentendo così un accesso facilitato ai diversi musei che si trovano in quest’area”.

Ancora Dringoli: “Altra novità di rilievo riguarda l’istituzione della linea 26 che collega il centro e la Tenuta di San Rossore, in vigore tutto l’anno il sabato e la domenica, una linea la cui attivazione era stata più volte richiesta dall’Ente Parco e che finalmente siamo riusciti ad ottenere. A queste due novità si aggiungono diversi altri miglioramenti: vengono intensificati i collegamenti dal centro per il litorale, vengono prolungate le corse della linea 16 fino a Montacchiello ed è istituito il collegamento per la facoltà di veterinaria di San Piero a Grado al servizio degli studenti. Altre novità riguardano infine le denominazioni: la LAM Rossa diventa la linea 1+, la LAM Verde diventa la linea 3+, e la navetta E diventa linea 11”.

LE MODIFICHE ALLA RETE URBANA. Vengono rimodulate tutte le linee urbane rendendole più puntuali per attenuare le perturbazioni da traffico veicolare. In particolare, per le linee 2, 3+ (ex Lam verde), 4, 13. Vengono intensificate la linea 5, 14 e 11 (ex navetta E). Viene raddoppiato il livello di servizio della linea 6. La linea 3+ viene prolungata al CNR e dipartimento di Chimica in via Moruzzi. Tutte le corse della linea 16 vengono prolungate a Montacchiello e transiteranno dall’ASL di via Cocchi.

Vengono istituite le nuove linee 25 dei Lungarni (attivata da aprile a ottobre) e 26 di collegamento tra il centro e San Rossore nei giorni del sabato e della domenica tutto l’anno. L’attuale LAM Rossa viene ricodificata come 1+. Viene istituito il collegamento per il Dipartimento di Veterinaria. Viene intensificata la linea 20 di collegamento tra il litorale e il centro di Pisa nei giorni di sabato e domenica estivi nella fascia serale. Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).