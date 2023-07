"Trasformazione urbana dell’ospedale"

"Il futuro dell’area del Santa Chiara è una tra le sfide più significative a livello urbanistico e architettonico del tessuto cittadino, se non la principale, perché questa parte della città assume un ruolo strategico e quindi la sua rigenerazione urbana deve assolutamente passare attraverso un percorso partecipato con i cittadini, gli ordini professionali e i vari enti presenti sul territorio, consapevoli degli errori fatti dall’amministrazione comunale nelle ultime due trasformazioni significative della città l’ex caserma Artale e l’ex caserma Curtatone e Montanara, con progetti approvati che non hanno visto alcun tipo di partecipazione". Lo afferma il consigliere comunale del Pd, Marco Biondi, secondo il quale "il recupero del Santa Chiara deve tener conto di due diversi ordini di livello: quello a scala urbana generale, che è la città, e quello a scala urbana particolare, che è il sito". Secondo il consigliere dem "al centro della trasformazione dovranno esserci la creazione di spazi pubblici, strade, piazze, aree a verde, sia per i residenti sia per i turisti affinché si crei un’area permeabile e fruibile, luogo di sosta e d’incontro a ridosso del Campo dei Miracoli e la rigenerazione urbana non può prescindere dalla qualità che verrà data al sistema degli spazi pubblici, che permetterà di completare ed estendere i collegamenti pedonali della città dall’Arno a Piazza dei Miracoli: è fondamentale ripartire dal progetto Chipperfield, che dimostrava alto valore architettonico e urbanistico".