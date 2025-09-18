Trapani guida la lista Pd: "Soltanto uniti si vince"

"La vicenda dell’esclusione di Sonia Luca, certamente una brava amministratrice a Pontedera, è una questione che doveva essere evitata. Da capolista mi farò carico anche di quel territorio e andrò ad ascoltare le loro istanze. Parlerò anche con Sonia e le tradurrò in azione politica così come lo farò negli altri territori, come Cascina, che avevano proposto altre candidature. Ringrazio il partito regionale e nazionale, oltre al commissario Peluffo e alla segretaria Elly Schlein per il difficile lavoro fatto". Lo promette Matteo Trapani, 37 anni, ricercatore al dipartimento di giurisprudenza dell’Università, indicato all’ultimo tuffo, a sorpresa, capolista della lista Pd alle elezioni regionali nel collegio pisano.

Perché hanno scelto lei?

"Credo che il partito abbia voluto inviare un messaggio chiaro di rinnovamento, valorizzando al massimo il mio ruolo di capogruppo in consiglio comunale a Pisa, dove dobbiamo lavorare per organizzarci e riconquistare gli elettori, per tornare a governare la città e gli altri comuni dove siamo all’opposizione, rafforzando i luoghi dove amministriamo. Io non vivo di politica, pur facendola per passione fin dai tempi dei Giovani Democratici. Designarmi come capolista significa che il Pd è pronto per rinnovarsi".

Fará il ticket con Alessandra Nardini?

"Con lei ho condiviso molte battaglie, a cominciare da quelle per i nidi gratis, l’antifascismo o per il superamento delle crisi industriali del territorio. Il fatto che io e lei occupiamo i primi due posti della lista è per molti un ticket naturale. Girerò tutta la provincia per ascoltare quei territori più interni, per sviluppare un serio confronto anche con le altre due candidature femminili della lista".

Lei è sempre stato vicino all’ala riformista, più recentemente si è avvicinato molto all’eurodeputato Dario Nardella.

"Con Dario sono legato da un rapporto di amicizia da molti anni e con lui ho collaborato politicamente quando era sindaco di Firenze, su temi più strettamente legati all’università, così come con molti altri, per esempio Simona Bonafè o Marco Simiani. Smettiamo di parlare di correnti. Io sono candidato a servizio di tutto il partito, porto in dote le mie competenze e il mio entusiasmo in un percorso di rinnovamento".

Teme che l’alleanza tra Pd e M5S faccia perdere voti moderati?

"Uniti si vince: questo è un fatto e non un’opinione. La nostra è una coalizione ampia a sostegno di Giani, che ha ben governato, è stato equilibrato e moderato quando necessario senza rinunciare a guidare importanti battaglie di sinistra in diverse occasioni. Eugenio è la migliore sintesi politica possibile tra le diverse sensibilità dell’alleanza e saprà dare le risposte migliori per le esigenze dei toscani. È fondamentale rafforzare il welfare per anziani e persone fragili, continuando a investire nel terzo settore come risorsa collettiva e democratica".

Ha un messaggio per i giovani, spesso distanti dalla politica?

"Basta dire che i giovani sono il futuro: sono il presente. Dobbiamo dare loro più spazio e più opportunità: università e imprese devono collaborare per formare e trattenere i talenti. Serve un piano casa che aiuti le giovani coppie a costruire il proprio futuro. Dobbiamo valorizzare i comuni più piccoli della provincia e i borghi con idee nuove, come quella di attrarre i nomadi digitali".