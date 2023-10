Trapani e Biondi vogliono un question time: "Le colpe? Del Comune"

I consiglieri comunali del Partito Democratico Marco Biondi e Matteo Trapani hanno presentato un question Time per il prossimo consiglio comunale di lunedì 30 ottobre, in seguito alle problematiche che stanno affliggendo la gradinata dell’Arena Garibaldi. "Il crollo di alcuni calcinacci - scrivono in una nota Trapani e Bondi - di una porzione del cemento in corrispondenza della gradinata vicina alla curva sud riapre la discussione sul restyling dell’Arena Garibaldi". Secondo gli esponenti dem infatti l’amministrazione non avrebbe investito adeguate risorse sullo stadio rimandando tutto alle scelte della società per la realizzazione della nuova Arena Garibaldi: "Considerato che la società paga un affitto al Comune ha diritto di avere uno stadio in regola e adeguato alle necessità almeno basilari - proseguono Trapani e Biondi -.Risulta evidente che in queste condizioni deve essere il Comune a risolvere il problema che si è posto quanto prima, evitando di rimandare le manutenzioni in continuazione, altrimenti il danno oltre che sulla società ricade sui tifosi del Pisa. Sono lontani i tempi della variante urbanistica per il nuovo stadio e anche la sua realizzazione sembra lontana, per questo crediamo necessaria almeno la manutenzione basilare dell’Arena".

Da parte dei consiglieri anche la conferma dei rilievi e delle verifiche in corso da parte dei tecnico comunali, nonché i rischi previsti: "Dopo il crollo e con le verifiche in corso rischiamo una capienza ridotta, considerando che anche il curvino della nord è chiuso ormai da anni - analizzano i due consiglieri comunali -. Ora è il momento di programmare una manutenzione seria dello stadio in attesa della realizzazione del centro sportivo e successivamente dello stadio".

In conclusione, il Partito Democratico chiede chiarezza al Comune, ma anche alla società nerazzurra per il bene dei cittadini: "Tutta la cittadinanza attende di conoscere quali siano i tempi effettivi per la realizzazione del nuovo stadio che a questo punto diventa assolutamente urgente sapere".

