Tranvia di area vasta: passo in avanti Studio affidato alla milanese Mm spa

Sarà MM spa, società creata dal Comune di Milano nel 1955 per progettare e costruire le prime linee metropolitane, a realizzare lo studio di fattibilità della metropolitana di superficie destinata a collegare Pisa, Livorno e Lucca. Il Comune di Livorno ha infatti affidato alla società lombarda l’incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnico economica per la rete tramviaria urbana livornese (225 mila euro) ma anche per il sistema tramviario di area vasta (105 mila euro, grazie a un finanziamento ad hoc da parte del ministero dell’Ambiente). La società milanese dovrà predisporre un progetto che tenga conto di costi e benefici di un’operazione destinata a cambiare per sempre la mobilità delle persone della Toscana costiera. Il lavoro di MM dunque sarà quello di analizzare i volumi di traffico che giustifichino l’investimento, individuando i tempi di percorrenza tra le tre città, le principali fermate lungo il tracciato, i tempi di realizzazione della nuova infrastruttura. Un altro passo avanti significativo verso il sogno di realizzare una mobilità ecologica e su rotaia capace di decongestionare il traffico stradale e di assicurare spostamenti più efficienti alle decine di migliaia di pendolari che si spostano tra le tre città e lungo la costa toscana. Ma la delibera livornese è importante anche per il peso specifico del soggetto aggiudicatario: una società da anni impegnata nella progettazione di infrastrutture di rilevanza strategica e che potrebbe essere interessata anche agli step successivi del progetto, una volta intercettati i finanziamenti (ingenti) necessari: si è occupata del consolidamento della tropolitana milanese, della costruzione dlla metropolitana leggera di Napoli, alla linea C della metropolitana di Roma e di Genova, alla metropolitana leggera di Parma fino alla tranvia di Palermo).