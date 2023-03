Transizione e idrogeno Opportunità e ricerca

"Idrogeno e transizione energetica: attività di ricerca dell’Università di Pisa" è il titolo della giornata di approfondimento sul tema energetico in programma questa mattina (ore 11) nell’auditorium "G.A. Agnelli" dell’Unione Industriale Pisana. La giornata è stata organizzata dall’Unione Industriale Pisana in collaborazione con l’Università di Pisa e Assocarta per illustrare risultati e opportunità nel campo della ricerca e delle sue applicazioni nel settore dell’energia e del suo approvvigionamento con metodologie di avanguardia e a ridotto impatto ambientale. "La giornata – spiega Andrea Madonna, presidente dell’Unione Industriale Pisana – vede una importante partnership tra UIP, Università di Pisa e Assocarta ed è una dimostrazione concreta del fortissimo legame tra industria e ricerca che la nostra associazione persegue da tempo".

"Questo momento di incontro – commenta Chiara Galletti, delegata del Rettore dell’Università di Pisa per le relazioni industriali – è un’occasione preziosa per far conoscere e condividere con il territorio le attività di ricerca e le competenze dell’Università di Pisa nell’ambito della transizione energetica e della decarbonizzazione".