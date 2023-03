Tramvia, c’è il tracciato Dalla Stazione a Cisanello "3 linee, una rivoluzione"

di Gabriele Masiero Una tramvia suddivisa in tre linee. E’ il progetto, illustrato ieri dal sindaco Michele Conti inaugurando la mostra di fine mandato ’Cartoline dal futuro. Nuovi cantieri per la città che cambia’ in Logge di Banchi, con il quale il Comune ad aprile parteciperà al bando del ministero dell’Infrastrutture e dei trasporti per ottenere il finanziamento necessario per realizzarla. Un’operazione del valore di circa 200 milioni di euro alla quale l’amministrazione lavora da molto tempo e che ora è pronta per il rush finale. Dall’iniziale idea di una sola linea che collegasse la stazione ferroviaria al nuovo ospedale, si è passati al progetto attuale che prevede la costruzione di altre due linee: quella da Cisanello alla cittadella del sapere (zona Cnr) e quella dalla Stazione a Piazza dei Miracoli, nel percorso di ritorno della quale sarà attraversata la zona della stazione ferroviaria Pisa San Rossore, che entro la fine dell’anno cambierà nome e diventerà Stazione Pisa San Rossore–Piazza dei Miracoli. "La Pisa del futuro - ha detto Conti - dovrà essere completata da un sistema di mobilità sostenibile, che privilegi l’intermodalità tra piste ciclabili, trasporto pubblico locale non inquinante, rete ferroviaria, sistema di parcheggi pubblici scambiatori, navigabilità dei...