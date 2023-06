Tragico incidente, 80enne in scooter per disabili muore travolto da un tir

Pontasserchio (Pisa), 30 giugno 2023 – Tragico incidente mortale a Pontasserchio, Pisa. Un uomo di 80 anni che si trovava su uno scooter per disabili è morto dopo essere stato travolto da un tir.

L’incidente mortale è avvenuto vicino a una curva della rotonda in zona Parco della Pace. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine ma secondo quanto si è appreso l'uomo sarebbe stato trascinato per una decina di metri. L'incidente è avvenuto su una rotonda e entrambi i veicoli sembra fossero diretti nella stessa direzione di marcia quando l'autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, ha agganciato la carrozzina trascinandola per almeno una decina di metri.

Il camionista dopo l’incidente si è fermato. Tanti gli automobilisti accorsi per prestare soccorso. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’80enne è deceduto sul colpo. Vani anche i tentativi dei soccorritori del 118 intervenuti.